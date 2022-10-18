Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 62 yaşındaki kişi ağır yaralandı.

Eyyübiye ilçesi Eyyüp Peygamer Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, M.M'ye (62) silahla ateş açtı.

Ağır yaralanan M.M, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz