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Şanlıurfa'da sonbahar turizmi hareketliliği rezervasyonlara yansıdı

24.09.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Merve Ofluoğlu: - "Şanlıurfa'da son dönemde neolitik döneme ilişkin yeni kazı alanlarının oluşu, Şanlıurfa'nın İslam Turizm Başkenti seçilmesi gibi gelişmelerin de etkisiyle yabancı turistlerin kente gelişleri hızlanarak arttı" - Otel işletmecisi Ahmet Sarısu: - "Eylül-ekim ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaştık, kasım ayında da rezervasyonlarımız yüzde 60'a ulaştı"

RAUF MALTAŞ - Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Şanlıurfa'da, turizmde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor.

İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinin yanı sıra tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikteki değerlere ev sahipliği yapan kent, adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Artan ilgi dolayısıyla şehirlerdeki yıldızlı oteller başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki konukevlerinin tamamı dolarken ziyaretçiler bazen büyük ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriliyor.

Başta dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, eylül-ekim ayında doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşırken kasımda da rezervasyonlarda artış gözleniyor.

- "Rezervasyonlar yüzde 100'e yakın"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Merve Ofluoğlu, AA muhabirine, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi bir ivme yakaladığını söyledi.

Kentteki konaklama tesislerinin ve kapasitelerinin artmaya başladığını belirten Ofluoğlu, artan potansiyelin kent ekonomisine yansıdığını dile getirdi.

Planını geç yapan ziyaretçilerin yer bulmakta zorlanacağını vurgulayan Ofluoğlu şöyle devam etti:

"1 Eylül'den itibaren bölgede sonbahar turizm hareketliliği arttı. Otellerimizde eylül-ekim ayları doluluk oranı yüzde 100'e yakın. Kasım ayında da yine aynı şekilde bir doluluk bekliyoruz. Şanlıurfa'da artık turizm sezonumuz uzadı eskiden ilkbahar ve sonbahar yoğunluğu oluyordu. Son yıllarda pandemi sonrası insanların evde sıkılması farklı bölgelere seyahatin önünü açtı. Şanlıurfa'da son dönemde neolitik döneme ilişkin yeni kazı alanlarının oluşu, Şanlıurfa'nın İslam Turizm Başkenti seçilmesi gibi gelişmelerin de etkisiyle yabancı turistlerin kente gelişleri hızlanarak arttı. Özellikle son dönemde İspanya ve Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz çok fazla. Yabancı misafir geldikçe kentimizin turizmden elde ettiği katma değer de artıyor o yüzden her geçen gün daha da umutlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Yoğunluk turizmcilerin yüzünü güldürüyor"

Şanlıurfa Turizm Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de kentte yaşanan turizm hareketliliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seyahat planlarının her zaman önceden yapılmasının kişiye katkı sunduğunu belirten Türkmen, "Şanlıurfa'da sonbaharla birlikte bir yoğunluk görülmeye başlandı. Özellikle turların ve otobüs sayılarının arttığı şehrin her yerinde belli oluyor. Yoğunluk bizi son derece mutlu ediyor, rehberlerimiz çalışıyor. Otellerimiz belli oranların üstüne çıkıyor. İnşallah bu yoğunluğu kasım ayı ortalarına ve sonlarına kadar götüreceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kentteki bir otelin işletmecisi Ahmet Sarısu artan yoğunluğun sektörde yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Sarısu, tur acentelerinin kente yoğun şekilde geldiğini ifade ederek "Eylül-ekim ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaştık, kasım ayında da rezervasyonlarımız yüzde 60'lara ulaştı. 2023 yılında daha çok misafir ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

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