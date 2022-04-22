Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen araçta 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı, boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişi ise aranıyor.

Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına araç düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Bölgede inceleme başlatan ekipler, boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan 06 DC 6939 plakalı araçta boğulan 3 kişinin de cesedine ulaşıldı.

Araçta bulunduğu öğrenilen 2 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine gelen Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz çalışmaları takip etti.



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