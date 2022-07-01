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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

01.07.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalında düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şükürali Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde oynayan 12 yaşındaki H.D. dengesini kaybederek kanala düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kanalda yapılan aramada H.D. düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu.

Sudan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

H.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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