Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Haliliye ilçesinin Karşıkaya Mahallesi yakınlarında sulama kanalında köpek gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu köpek sudan çıkarıldı. Köpek daha sonra salıverildi.



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