YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da Suriyeli gencin dikkati ağaçlık alanın yanmasını önledi

Şanlıurfa'da Suriyeli gencin dikkati ağaçlık alanın yanmasını önledi

08.08.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Yasin Halit Salih: - "Alevleri görür görmez hemen söndürmeye çalıştım çünkü biz burada yaşıyoruz, buranın zarar görmesini istemiyorum"

Şanlıurfa'da ağaçlık alanda çıkan yangın, Suriyeli bir gencin dikkati sayesinde söndürüldü.

Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan piknik alanında 2 Ağustos'ta gece saatlerinde yangın çıktı. Bu sırada bölgede bulunan Suriyeli Yasin Halit Salih ve arkadaşları, yangını fark etti ve araçlarında bulunan suyla alevleri büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri, yangına neden oldukları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinde arama yapan ekipler, bir miktar içki ile içki yapımında kullanılan etil alkol ve bazı malzemeler buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dikkatiyle ağaçlık alanın yanmasını önleyen Yasin Halit Salih, AA muhabirine, arkadaşlarıyla ağaçlık alana vakit geçirmek için bölgeye gittiklerini söyledi.

Burada telefonla video çektiği sırada bir ağacın yandığını gördüğünü dile getiren Salih, "Bu sırada yanan ağacın yanından bir otomobilin hızla uzaklaştığını fark ettim. Hemen arkadaşımla birlikte yanımızda bulunan suyla alevleri söndürdük." dedi.

Alevleri diğer ağaçlara sıçramadan söndürdükleri için çok mutlu olduğunu kaydeden Salih, "Alevleri görür görmez hemen söndürmeye çalıştım çünkü biz burada yaşıyoruz, buranın zarar görmesini istemiyorum. Biz Türkler ile kardeşiz. Görevimi yaptım çünkü ben 6 yıldan bu yana burada yaşıyorum. Biz burada bir aile gibiyiz, burası bizim vatanımız gibi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılarMardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılar
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt vefatının 7. yılında anılıyorGöbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt vefatının 7. yılında anılıyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Gözaltı Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:28
Öğle
12:36
İkindi
16:22
Akşam
19:33
Yatsı
20:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Ağaç Eczanesi
Haliliye
Defne Eczanesi
Haliliye
Karataş Eczanesi
Haliliye
Fatih Eczanesi
Eyyubiye
Akın Eczanesi
Karakopru
Akay Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.