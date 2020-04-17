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Şanlıurfa’da taksicilerin maske talebi anında karşılandı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:29 | Son Güncelleme

Üyelerinin kendi kullanımları ve müşterilerine vermek üzere maske bulamadığını belirten Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’ın sosyal medyadaki paylaşımına anında cevap veren Şanlıurfa Valiliği, hem dernek başkanlığına hem de taksi duraklarına maske ulaştırdı.Valilikçe piyasadan temin edilen ve Halk Eğitim Merkezleri ile okullarda üretilen maskelerden taksici esnafına dağıtan görevliler, ihtiyaçları olduğunda Kaymakamlıklara ve Valiliğe müracaat etmelerinin yeterli olduğunu belirtirken, taksici esnafının maske talebini Valilik ve Belediyelere iletmediği, sosyal medya aracılığıyla maske bulamadıkları yönünde paylaşım yaptıkları öğrenildi.Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde halkın yoğun bulunduğu caddelerde maskesiz dolaşmak İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklanmış, yoğunluğun yaşandığı alanlarda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından halka maske dağıtımı başlatılmıştı.

Şanlıurfa’da taksicilerin maske talebi anında karşılandı

Üyelerinin kendi kullanımları ve müşterilerine vermek üzere maske bulamadığını belirten Taksiciler Derneği Başkanı Hasan Karadaş’ın sosyal medyadaki paylaşımına anında cevap veren Şanlıurfa Valiliği, hem dernek başkanlığına hem de taksi duraklarına maske ulaştırdı.
Valilikçe piyasadan temin edilen ve Halk Eğitim Merkezleri ile okullarda üretilen maskelerden taksici esnafına dağıtan görevliler, ihtiyaçları olduğunda Kaymakamlıklara ve Valiliğe müracaat etmelerinin yeterli olduğunu belirtirken, taksici esnafının maske talebini Valilik ve Belediyelere iletmediği, sosyal medya aracılığıyla maske bulamadıkları yönünde paylaşım yaptıkları öğrenildi.
Korona virüs salgını nedeniyle Şanlıurfa genelinde halkın yoğun bulunduğu caddelerde maskesiz dolaşmak İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla yasaklanmış, yoğunluğun yaşandığı alanlarda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından halka maske dağıtımı başlatılmıştı. Tedbirler kapsamında kamu kuruluşları, hastaneler, sağlık ocakları, gıda işiyle uğraşan işletmeler, semt pazarları gibi kritik yerlerde maske dağıtımı devam ediyor.

Şanlıurfa’da taksicilerin maske talebi anında karşılandı

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Merkez
Göbeklitepe Eczanesi
Merkez
Milli Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Yüncü Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Funda Eczanesi
Birecik
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