YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

25.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 50 kilogram esrar, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 kilogram esrar, bin 263 kök Hint keneviri, hassas terazi ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 7 tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldıŞanlıurfa'da sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı
GÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Yunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandıYunanistan'a kaçarken Ayvalık açıklarında yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
esrar Gözaltı Şanlıurfa Viranşehir Roma bizans hint keneviri sikke

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:42
Öğle
12:32
İkindi
16:13
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Aynı anda tecavüz etti, birbirlerini izlemeye zorladı

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.