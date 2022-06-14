Şanlıurfa'da tarım, turizm, tekstil ve teknolojiyi buluşturan "Urfa 4.0 Zirvesi" sürüyor

Şanlıurfa'nın tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanlarında potansiyelinin geliştirilmesi ve istihdamının artırılması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu "Urfa 4.0 Zirvesi", ikinci gününde devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve Urfa 4.0 Zirvesi Düzenleme Komitesi Başkanı Dr. Cebrail Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvenin bakanlıklarının himayesinde, Şanlıurfa Valiliğinin ev sahipliğinde, Harran Üniversitesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı paydaşlığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla zirvenin düzenlendiğini aktaran Taşkın, zirveyle tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişleri yaptıklarını dile getirdi.

Taşkın, zirve kapsamındaki 4 ana başlıkta Şanlıurfa'nın gelecek vizyonunu belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Benzer zirvelerin Türkiye'nin diğer illerinde gerçekleştirilmesinin planlandığını vurgulayan Taşkın, şöyle devam etti:

"Şanlıurfa'da tarım, turizm, tekstil ve teknoloji alanında iş insanları, bilim insanları, şirket CEO'ları, kamu genel müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Şanlıurfa halkıyla bir araya geldiği zirveyi gerçekleştiriyoruz. 4 ana temada gerçekleştirilen bu zirve bir ilk olma özelliğini taşıyor. Uzmanlarla geniş kapsamlı hem zirve hem de çalıştaylar icra ediyoruz. Zirvede ana konu başlıkları üzerine uzman çok değerli konuşmacılar fikirlerini beyan etti. Tarımı, teknolojiyi, tekstili ve turizmi derinlemesine konuştuk. Hem Şanlıurfa hem ülkemiz için yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çalışma gruplarında Şanlıurfa ve bölgenin büyümesi ve gelişmesi için ekonomik olarak daha da kalkınabilmesi için yeni plan ve projeler üretiyoruz. Yeni eylem planları oluşturuyoruz."

Zirve kapsamında, eş zamanlı olarak 4 salonda turizm, tekstil, tarım ve teknoloji konularında kamu, özel sektör ve akademisyenlerin katıldığı toplantılar gerçekleştiriliyor.

