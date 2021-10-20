Şanlıurfa'da teknoloji kursu için gençlere "farklı" davet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü bir diziden esinlenerek hazırladığı davet kartlarıyla gençleri teknoloji kurslarına çağırdı.

Güney Kore yapımı ünlü dizide dağıtılan oyun kartları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi için de ilham kaynağı oldu.

Belediyenin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğünce bastırılarak dağıtılan kartvizit boyundaki kartların bir yüzünde oyunun sembolleri yer alırken, diğer yüzünde ise "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu ile iletişim bilgileri yer aldı.

Kartlar, robotik kodlama, grafik, web yazılımı gibi teknoloji kurslarına davet özelliği taşıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mahmut Uçmak, AA muhabirine, belediye kurslarına gençlerin dikkatini çekmek istediklerini söyledi.

Hedeflerine ulaştıklarını belirten Uçmak, "Dijital platformlarda yayımlanması devam eden dünya gündeminde yer alan bir diziden esinlendik. Belediyemizin Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü gençler arasında etkileşim ve ilgi oluşturmak için etkinlik gerçekleştirdi. Gençlerden olumlu tepkiler aldık, ilgilerini çekti. Gençler arasında teknoloji kurslarımızda robotik kodlama yazılım kursları webmaster ve programlama kurslarına gençlerin dikkatini çekmeye çalıştık. Belediyemize çok sayıda olumlu dönüş oldu." diye konuştu.

- Öğrencileri şaşırttı

Kartı alan üniversite öğrencisi Hülya Küçükler de kartı görünce şaşırdığını ifade ederek, "İlk başta kartlar bize geldiğinde çok şaşırdık. Ben şaka olduğunu düşünüp hatta aradım. Aradığımda bunun dikkat çekme amacıyla dağıtıldığını öğrendim. Web tasarım ve web eğitimlerden yararlanmamız için dağıtılmış. Bu eğitimlere mutlaka gideceğim." dedi.

Öğrencilerden Helin Demirbüken ise daveti şaşırtıcı ve güzel bulduğunu vurgulayarak, belediyeye kurs desteği için teşekkür etti.

