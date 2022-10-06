Şanlıurfa'da terör operasyonunda 6 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlara yönelik Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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