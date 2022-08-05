Şanlıurfa'da terör örgütlerinde faaliyette bulunan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, geçmişte PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 3 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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