Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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