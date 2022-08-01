YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.08.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca bu silaha ait 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu
Caferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andıCaferiler Hazreti Hüseyin'i Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda andı
Güneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyorGüneydoğu Anadolu'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa DEAŞ operasyon

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:22
Öğle
12:36
İkindi
16:25
Akşam
19:40
Yatsı
21:08
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Polise güvenmişlerdi! Şimdi yas tutuyorlar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.