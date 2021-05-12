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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı

12.05.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik yapılan çalışmalarda bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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