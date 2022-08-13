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Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü

13.08.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci öldü

Şanlıurfa'da tır yükleme rampasının altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Alabd Aljalil (31) Akçakale-Şanlıurfa kara yolunda arızalanan 63 ALL 198 plakalı tırı tamir ettiği sırada boşaltma yükleme rampası düştü.

Rampanın altında kalan tamirciyi gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Aljalil'in hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Şanlıurfa tamir

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