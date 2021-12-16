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Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

16.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Çepik idaresindeki 01 PK 793 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 75. kilometresinde Ferit K. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çepik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çepik'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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