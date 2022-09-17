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  4. Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

17.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evin bahçesine gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpeği "Kyra" ile arama yaptı.

Aramada, toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
esrar Şanlıurfa Birecik

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