Şanlıurfa'da toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evin bahçesine gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpeği "Kyra" ile arama yaptı.
Aramada, toprağa gömülü 3 kilo 759 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz