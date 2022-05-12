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Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü öldü

12.05.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün altında kalan 43 yaşındaki sürücü, hayatını kaybetti.

Koyunluca Mahallesi'nde tarlasında pamuk ekimi yapan İbrahim Çiftçi, indiği sırada hareket eden 66 PA 600 plakalı traktörün altında kaldı.

Çevredekiler tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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