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Şanlıurfa'da üstün zekalı ve yetenekli çocuklar geleceğe hazırlanıyor

16.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel testler sonucunda belirlenen 10 çocuk, robotik, zeka oyunları, resim, spor ve müzik atölyelerinde ilgi alanları tespit edilerek yetiştiriliyor - HRÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İnceoğlu: - "Eğer çocuğunuzla yaşıtları arasında ciddi oranda farklılıklar veya özellikler varsa ailelerin kurumumuza hemen başvurmalarını istiyoruz"

YASİN DİKME - Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde faaliyete başlayan Şanlıurfa Üstün Zekalılar ve Yetenekliler Eğitim Merkezi'nde 4-6 yaş grubu üstün zekalı ve yetenekli çocuklar geleceğe hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve Genç STEM Eğitim ve Araştırma Derneği ortaklığında hazırlanan projeyle yaklaşık 9 ay önce kurulan merkeze başvuran çocuklara özel testler yapılıyor.

Testler sonucunda üstün zekalı, yetenekli olduğu değerlendirilen çocuklara robotik, zeka oyunları, resim, yetenek, spor ve müzik atölyelerinde çeşitli eğitimler veriliyor.

Oyunlarla süslenen eğitimlerde ilgi alanları tespit edilen çocuklar, bu alana yönlendirilerek okul çağına kadar merkezde yetiştiriliyor.

50 kişi kapasiteli merkezde şu anda 10 çocuk eğitim alırken, üstün zekalı ve yetenekli çocukları tespit çalışmaları sürüyor.

HRÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Göçen, AA muhabirine, okul öncesi eğitimi daha nitelikle hale getirmek amacıyla merkezi hayata geçirdiklerini söyledi.

Üstün zekalı çocukların erken keşfedilmesinin çok önemli olduğunu belirten Göçen, "Üstün zekalı öğrencinin belli bir kalıba girip o yeteneklerini, yaratıcılığını kaybettiğini çalışmalarda tespit ettik. Ülkemizin hazinesi olan bu çocukların en erken yaşta seçilerek doğru eğitim almaları halinde ülkemize en büyük katkı sağlayacaklarına inanıyorum." dedi.

- Uluslararası geçerliliği olan testler uygulanıyor

Testleri geçen çocukların merkeze kabul edildiğini dile getiren Göçen, şu bilgileri verdi:

"Merkezimizde kullandığımız testler, uluslararası geçerliliği olan testlerdir. Testlerde okuma-yazma becerilerini ölçmüyoruz. Tamamen yaratıcılıklarını, gelişimlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu testleri tamamlayan öğrencilerimiz komisyonumuz tarafından değerlendirildikten sonra belirlediğimiz bazı kriterlere göre kabul ediliyor. 6 aydır testleri tamamlayan 10 öğrencimiz merkezimize kabul edildi. Seçme sürecimiz ağır, çünkü hedeflediğimiz üstün zekalı ve yetenekli grup, dünya üzerinde yüzde 1 veya 2'ye giren bir kitle. Bu anlamda aileler çocuklarında bariz bir özellik hissettiğinde HARÜSEM sitemiz üzerinde randevu talep edip irtibata geçebilirler."

- Aileler çocuklarını iyi takip etmeli

Merkezde görevli HRÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Seval Ördek İnceoğlu da çocukların yaş ve gelişim düzeylerine göre eğitim verdiklerini söyledi.

Ailelerin, çocuklarının özel yetenekli olup olmadığını takip etmesi gerektiğini vurgulayan İnceoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer çocuğunuzla yaşıtları arasında ciddi oranda farklılıklar veya özellikler varsa ailelerin kurumumuza hemen başvurmalarını istiyoruz. Merkezimizde çocukların yaşları küçük olduğu için her şeyden önce bir okul öncesi eğitim yapılıyor. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun yapılan testlerle tespit edilen becerilerini destekleyecek şekilde özel eğitimlere de yer veriyoruz. Merkezimizde STEM eğitimiyle birlikte mühendislik eğitimi, bilimsel etkinliklerle, matematik ve zeka oyunları gibi etkinliklerle gelişimlerine katkı sağlıyoruz."

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