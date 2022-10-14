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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

14.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile JASAT ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ev ve bahçelerdeki aramalarda, 203 gram toz esrar ile 652 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.D. ve H.L, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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