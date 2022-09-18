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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

18.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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esrar Şanlıurfa Akçakale Haliliye uyuşturucu operasyon

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