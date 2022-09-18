Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kilogram esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz