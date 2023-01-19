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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 60 zanlı yakalandı

19.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 205 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 60 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 205 polisin katılımıyla merkez Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 60 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, farklı türlerde uyuşturucuyla hassas terazi gibi malzemeler ele geçirildi.

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Şanlıurfa uyuşturucu operasyon şafak

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