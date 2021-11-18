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Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

18.11.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesi Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Nurcan Ataman'ın (3) üzerine henüz bilinmeyen nedenle televizyon düştü.

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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