Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesi Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde oynayan Nurcan Ataman'ın (3) üzerine henüz bilinmeyen nedenle televizyon düştü.

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz