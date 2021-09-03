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Şanlıurfa'da üzerine tiner dökülen 13 yaşındaki Filistinli kız hayatını kaybetti

03.09.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba ve amca gözaltına alındı

Şanlıurfa'da üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu yaralanan Filistin uyruklu kız yaşamını yitirdi.

Şıhmaksut Mahallesi'ndeki evlerinde üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu 13 yaşındaki Filistin uyruklu Amara D'nin vücudunda yanıklar oluştu.

Sağlık ekiplerince evdeki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık ünitesine kaldırılan Amara D. kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan Amara D'nin baba ve amcasının ilk ifadelerinde olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürdükleri öğrenildi.

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