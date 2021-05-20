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Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

20.05.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 6 yaban hayvanı tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan 2 kızıl şahin yavrusu ile kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, arı şahini ve yaban tavşanı tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, kurulduğu günden bu yana birçok hayvanın yaşama tutunmasına yardımcı oluyor.

Çeşitli tarihlerde vatandaşlarca kentin kırsal bölgelerinde yaralı bulunan 2 kızıl şahin yavrusu ile kulaklı orman baykuşu, peçeli baykuş, arı şahini ve yaban tavşanı, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Sorumlu veteriner hekim Reşat Ektiren ve ekibi tarafından tedavileri sürdürülen yaban hayvanları, tedavileri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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