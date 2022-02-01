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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedaviye alındı

01.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kara çaylak tedaviye alındı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Büyüktaş Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, devriye sırada kırsalda yaralı kara çaylağı fark etti.

Kuşu korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuş, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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