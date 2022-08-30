Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Kentin kırsal bölgesinde gezen vatandaşlar, yaralı haldeki bir kızıl şahini fark etti.

Yaralı kuş, vatandaşlarca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilen kızıl şahinin, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.



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