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Şanlıurfa'da yere dökülen isotu satışa sunan esnafa ceza

15.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yere dökülen isotu satışa sunan esnafa ceza

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, tezgahtan yere dökülen isotu toplayarak yeniden satışa sunan esnafa para cezası uygulandı, biber imha edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, sosyal medyada yer alan, kentteki bir esnafın yere dökülen isotu toplayıp tekrar tezgaha koymasıyla ilgili görüntülerden iş yerini tespit ettiği belirtildi.

İş yerinin tezgahında bulunan isota el konularak ürünün imha edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Açıksu Caddesi'nde biber ve baharat satışı yapan iş yerine dün Zabıta Daire Başkanlığımız, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden idari yaptırım tutanağı düzenledi. İş yerinin kısa süreli faaliyetten men edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından karar çıkartılacak. Ayrıca dün Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki biberlere el koyarak imha etti. Zabıta Daire Başkanımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünü bilgilendirdi. Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından iş yeri hakkında yasal işlem başlatılacak."

Öte yandan, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İş yeri sahibine hijyen kurallarına uymadığı için 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı, ayrıca dükkandaki ürünlerden alınan numunelerin analiz sonucuna göre işlem yapılacağı öğrenildi.

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