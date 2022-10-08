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Şanlıurfa'da yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına alındı

08.10.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulamada bir şüphelinin ayakkabısının iç kısmında uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 41 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde 7 ayrı noktada "şok yol arama" faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan 962 araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramalarda, 30 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 3 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 30 mermi, 2 şarjör ile suçtan kazanıldığını değerlendirilen 670 lira ele geçirildi. Aramalar sırasında bir şüphelinin uyuşturucuyu ayakkabısının iç kısmına gizlediği görüldü.

Yapılan denetimlerde yakalanan 5 zanlının üzerinde uyuşturucu bulunurken, farklı suçlardan aranan 36 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 41 zanlı jandarmaya götürüldü.

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