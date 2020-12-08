Şanlıurfa'daki Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2017'de bir çocuk ile bir bekçinin şehit düştüğü, 79 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili firari iki PKK'lı terörist hakkında, 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Viranşehir'de 17 Şubat 2017'de Savcılar Sitesi'ne yapılan, 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete'nin şehit olduğu, 79 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında saldırının faillerinin PKK'lı teröristler A.U. ve M.F. olduğu tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, firari sanıklar hakkında, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Sanıkların ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kamu malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma ve yağma suçlarından da çeşitli oranlarda cezalandırılmaları istendi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, inceleme sonrası kabul edildi.