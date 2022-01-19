Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl beyaza büründü

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesi'ni de kapladı.
Kentte dün yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.
İnsan ve araç trafiğinin azaldığı kentte, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 120 araç ve 220 personelle ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, karla mücadele çalışmaların yapıldığı bölgelerde incelemelerde bulundu.
Diyarbakır-Viranşehir kara yolu, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
- Balıklıgöl
Kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Çocuklar da kar topu oynayarak beyaz örtünün tadını çıkardı.
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