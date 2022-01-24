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Şanlıurfa'dan Diyarbakır ve Adıyaman'a otobüs seferleri kar nedeniyle durduruldu

24.01.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'dan Diyarbakır ve Adıyaman'a otobüs seferleri kar nedeniyle durduruldu

Şanlıurfa'dan Diyarbakır ve Adıyaman istikametine yapılacak otobüs seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği tedbiri alındı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'dan Diyarbakır ve Adıyaman istikametine seyredecek tüm otobüs seferleri bugünden itibaren durduruldu.

Zincir, takoz ve kış lastiği bulunmayan diğer araçların da şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

Kısıtlamalar hava şartlarının normale dönmesinin ardından kaldırılacak.

Öte yandan açıklamada, Gaziantep ve Mardin güzergahında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için bu yönlerdeki otobüs seferlerinin devam edeceği kaydedildi.

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