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Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

30.01.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde soba, giyim malzemesi, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Hasan Doğan, törende, insanlık aleminin bugün büyük bir sınavdan geçtiğini belirtti.

İslam beldelerinde büyük dramların yaşandığına dikkati çeken Doğan, "Bu soğuk kış günlerinde çadırda yaşamak ne zordur. Beş yıldır yazın sıcağında ve soğuğunda İdlip'teki yaşayan garibe sormak lazım. Bizler kardeşlik ve insanlık görevimizi yaparak bir tır insanı yardım malzemesini İdlib'e götürüyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Veysel Toprak da hayırseverlere teşekkür etti. Zor durumdaki İdlib halkı için daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu anlatan Toprak, herkesi yardımda bulunmaya davet etti.

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