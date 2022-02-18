Şanlıurfa'dan İdlib'e insani yardım tırı gönderildi

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 1 tır insanı yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformundan yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve giyim, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır, Yenice Mahallesi'ndeki lojistik merkezinde törenle Suriye'ye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Platform Başkanı Osman Gerem, mağdur ve mazlumlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Gerem, "İdlib kışın çok zor günler geçiriyor. İdlib gerçekten üşüyor. İdlib'de insani dram var. Bu mağdur ve mazlumlar yanı başımızda büyük sıkıntılar çekiyor. Hayırseverlerin bu yardımları İdlibli kardeşlerimizin sofralarına bereket, gönüllerine sevinç olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

