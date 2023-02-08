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Şanlıurfalı esnaf, Adıyaman'da depremzedelere çorba dağıttı

08.02.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da, Şanlıurfa'dan gelen bir grup esnaf, kazanlarda kaynattıkları çorbayı vatandaşlara dağıttı.

Siverek ilçesinde esnaflık yapan 15 kişilik grup, Adıyaman Valiliği önüne kazan kurdu. Kazanda pişirilen çorba, depremzedelere ikram edildi.

Gönüllü ekibinden Emin Ashal, AA muhabirine, esnaf arkadaşlarıyla Adıyaman'a gelerek insanlara yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Gece uyumadan çorba hazırladıklarını aktaran Ashal, "Elimizden bir iyilik geliyor onu yapmıyorsak o da en büyük günahtır. Onu şiar edinerek, gece yatmadan erzakı doldurup geldik. İnşallah akşama kadar ikramlarımız devam edecek. Kimin elinden ne geliyorsa ardına koymasın, gün bugündür. Allah hepimize yardımcı olsun." ifadelerini kullandı.

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