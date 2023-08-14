Şanlıurfa'nın depremlerde hasar gören simge minareleri onarıldı

Depremde Dergah Camisi'nin iki minaresinin ucu yaklaşık 1 metre yıkıldı, Rızvaniye Camisi'nin minaresinin ucundaki yaklaşık 2 metrelik bölüm de hasar gördü.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ekipleri koordinasyonunda Dergah ve Rızvaniye camilerinin minarelerinde onarım çalışması yapıldı.

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında, tarihi Balıklıgöl'ün kıyısında bulunan Rızvaniye Camisi'nin minaresi onarıldı.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın yanında bulunan ve kentin en büyük simge camilerinden biri olan Dergah Camisi'nin iki minaresinde yürütülen restorasyon çalışması da tamamlandı.

"PROJE BAZLI RESTORE EDİLDİ"

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, depremin ardından kentteki tarihi yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kentin simge yapılarındaki restorasyon çalışmalarını bitirdiklerini anlatan Palalı, şöyle konuştu:

"Önceliği vatandaşımızın yoğun olarak ziyaret edip kullandığı mekanlara verdik. Kadim şehrimizin kültür varlıklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Minarelerimizdeki hasarlar tarihi doku dikkate alınarak aslına uygun şekilde onarıldı. Her bir eserimiz için ayrı ayrı ekipler çalıştı. Kentteki diğer tarihi yapıların restorasyonunu da en kısa sürede tamamlamak istiyoruz."

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret eden İbrahim Yıldız ise depremin bölgede ağır tahribata neden olduğunu hatırlattı.

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Yıldız, "Balıklıgöl'ün hemen yanındaki Rızvaniye Camisi'ne herkes gelip fotoğraf çektiriyor. Yıkılan minarenin tekrar yapılması çok büyük bir hizmettir, Allah razı olsun." diye konuştu.

Cihan Daşdemir de Balıklıgöl'ün eski görünümüne kavuşmasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu Dergah, Şanlıurfa'nın simgesidir. Depremde yıkıldı, şimdi onarıldı, yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Hüseyin Tekin ise onarım çalışmalarının yapılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

