Şanlıurfa’nın tarihi sokakları restore ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 17 ayrı sokakta aslına uygun olarak başlattığı ‘sokak sağlıklaştırma’ çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın tarihine ışık tutacak restorasyon, çevre düzenlemesi ve ışıklandırma çalışmasına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Kudem Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki sokak ve yapılar turizme kazandırılıyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesinde yer alan 17 ayrı sokakta yineleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapılan çalışmaları yerinden inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. Eski Urfa olarak bilinen sokaklarda cephelerin niteliksiz gibi eklentilerinden arındırılan bölgede, duvar yüzeylerini temizlenerek, bölgenin tarihi dokusunu da koruyarak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleniyor.

