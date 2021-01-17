YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Şanlıurfa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

17.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgedeki kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolun, yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.

Bölgeden geçen Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım zor şartlar altında sağlanıyor.

Karayolları ekiplerince yolda, kar küreme çalışması yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Burhan Eczanesi
Haliliye
Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Şahin Eczanesi
Haliliye
Harran Lotus Eczanesi
Eyyubiye
Pınarbaşı Eczanesi
Karakopru
Gök Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Şanlıurfaspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı

Haliliye Belediyesinden Kazancı Bedih’e özel klip

Haliliye Belediyesinden Kazancı Bedih’e özel klip

Baydilli’den istihdam için önemli atak

Baydilli’den istihdam için önemli atak

Çaldığı cep telefonlarıyla yakalandı

Çaldığı cep telefonlarıyla yakalandı

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa’da 5 emniyet personeli terfi etti

Şanlıurfa’da 5 emniyet personeli terfi etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.