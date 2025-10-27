SPOR

Şanlıurfaspor duyurdu! Ankaragücü maçında alınan farklı mağlubiyet ünlü hocanın sonunu getirdi...

Şanlıurfaspor Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Şanlıurfaspor Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor, hafta sonu 4-1 yenildikleri MKE Ankaragücü maçından sonra Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mesut Bakkal ve ekibine, bugüne kadar Şanlıurfaspor’umuza vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
