Antalya macerası kısa sürdü! Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, ligde çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi sona erdi. Bulut, Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından ekim ayında Antalyaspor’un başına geçmişti. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Son olarak Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalyaspor’da kötü sonuçlar ayrılık kararını tetikledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Akdeniz ekibinin teknik direktör arayışları devam ederken, önümüzdeki maçlarda takımın başında yardımcı antrenörlerin yer alması bekleniyor.

