SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Şanlıurfaspor Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı! Ev sahibi ekip rakibini 11-0 mağlup etti

Şanlıurfaspor Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı! Ev sahibi ekip rakibini 11-0 mağlup etti

05.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig Beyaz Grupta heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Şanlıurfaspor 25. hafta karşılaşmasında sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip rakibini 11-0'lık şok bir skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Şanlıurfaspor Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı! Ev sahibi ekip rakibini 11-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor ligin 25. Haftasınde kendi evinde Tarsus İdman Yurdu takımını konuk etti. 11 Nisan stadyumunda oynanan mücadelede rakibine adeta gol olup yağan ev sahibi ekip mücadeleyi 11-0 kazandı.

74 DAKİKA 11 GOL ATTILAR!

FqdNYJ_WcAIujUe

Şanlıurfaspor'un golleri 2' Mert Çapar 8' Kemal Rüzgar (P), 10' Adem Eren Kabak, 14' Kemal Rüzgar, 29' Adem Eren Kabak, 36' Mert Çapar, 40' Behlül Aydın, 49' Bünyamin Balat, 51' Yakup Alkan, 55' Bünyamin Balat ve 74' Bünyamin Balat'tan geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

sanliurfaspor-tarsus-idman-yurduna-fark-atti_4919a634

Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 41'e yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu ise 20 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Şanlıurfaspor, Bayburt ÖİS deplasmanına gidecek. Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor'u konuk edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzede çocuklar için oyuncak yağdı!Depremzede çocuklar için oyuncak yağdı!
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti!Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanlığı'ndan istifa etti!
Balotelli'ye yapılan hareket İsviçre'yi karıştırdı!Balotelli'ye yapılan hareket İsviçre'yi karıştırdı!
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfaspor ligi tff

En Çok Okunan Haberler

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Özgür Demirtaş'tan 'adaylık' açıklaması!

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Yavaş cephesinde 'ayrışma' rahatsızlığı! Dengeler değişiyor

Maç bitti, transferi açıkladı! O sözleri gündeme bomba gibi düştü "İstiyorlar"

Maç bitti, transferi açıkladı! O sözleri gündeme bomba gibi düştü "İstiyorlar"

Takımdan apar topar gönderilmişti! İspanya'da Türk futbolunu böyle anlattı

Takımdan apar topar gönderilmişti! İspanya'da Türk futbolunu böyle anlattı

"Messi senden daha iyi" dedi, Ronaldo çıldırdı!

"Messi senden daha iyi" dedi, Ronaldo çıldırdı!

Taraftardan büyük tepki! Arda Güler'i yuhaladılar

Taraftardan büyük tepki! Arda Güler'i yuhaladılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.