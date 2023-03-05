Şanlıurfaspor Tarsus İdman Yurdu'na gol oldu yağdı! Ev sahibi ekip rakibini 11-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Şanlıurfaspor ligin 25. Haftasınde kendi evinde Tarsus İdman Yurdu takımını konuk etti. 11 Nisan stadyumunda oynanan mücadelede rakibine adeta gol olup yağan ev sahibi ekip mücadeleyi 11-0 kazandı.

74 DAKİKA 11 GOL ATTILAR!

Şanlıurfaspor'un golleri 2' Mert Çapar 8' Kemal Rüzgar (P), 10' Adem Eren Kabak, 14' Kemal Rüzgar, 29' Adem Eren Kabak, 36' Mert Çapar, 40' Behlül Aydın, 49' Bünyamin Balat, 51' Yakup Alkan, 55' Bünyamin Balat ve 74' Bünyamin Balat'tan geldi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

Bu sonuçla Şanlıurfaspor puanını 41'e yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Tarsus İdman Yurdu ise 20 puanda kaldı.

Ligin 26. haftasında Şanlıurfaspor, Bayburt ÖİS deplasmanına gidecek. Tarsus İdman Yurdu, sahasında Somaspor'u konuk edecek.

