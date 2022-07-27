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ŞanlıurfaTicaret Borsası

27.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞanlıurfaTicaret Borsası

ŞanlıurfaTicaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Kırmızı kabuklu mercimekKg12,0017,00ArpaKg4,505,50BuğdayKg8,058,40MısırKg5,756,35

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