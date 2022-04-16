YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

16.04.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanmar Denizcilik Türkiye Kürek Şampiyonası Sakarya'da sürüyor

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası, Akademi Türkiye Şampiyonası ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği Yarışları, Sakarya'da devam ediyor.

Sapanca Gölü Kırkpınar mevkisinde dün gerçekleştirilen eleme yarışlarıyla başlayan müsabakalar, ikinci gününde heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Öte yandan kürekçileri destekleyen arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra sporseverler de sahil şeridindeki yerlerini aldı.

Erkekler, kadınlar, master erkek-kadın, master mix, 23 yaş altı erkek-kadın, akademi erkek-kadın-master, deniz küreği kadın-erkek-master-mix, hafif kilo erkek-kadın kategorilerinde mücadele veren sporcular, kıyasıya mücadele ettiler.

Organizasyon, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

- Kürek yarışlarında sponsor uygulaması ve canlı yayın

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, müsabakaların çok güzel bir havada geçtiğini belirterek, kürek sporu sevenleri yarınki final yarışlarına davet etti.

Organizasyonda hem deniz küreği hem akademi hem de olimpik branşlarda kıyasıya mücadeleler yapıldığını aktaran Ertürk, "Türkiye Şampiyonası adına yakışır şekilde yarışlar gerçekleşiyor. Bakanlığımıza, ana sponsorumuz Sanmar Denizcilik'e, il ve ilçe belediyelerimize de teşekkür ediyoruz. " dedi.

Ertürk, ilk kez bir ana sponsorla Türkiye Şampiyonası'na girdiklerini aktararak "Bu değişen vizyonumuzun ilk adımlarındandı. Bununla ilgili birçok yenilik yapmaya çalışıyoruz. Sürekli aktif bir şekilde yayındayız. İlk kez youtube kanalından yarışlarımız canlı yayınlanıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Iğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandıIğdır'da iki kişinin ölü bulunduğu cinayetin zanlısı baba tutuklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İstanbul'da işçilerle iftar yaptıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin İstanbul'da işçilerle iftar yaptı

Sakarya Namaz Vakitleri 16 Nisan Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:12
Öğle
13:03
İkindi
16:46
Akşam
19:45
Yatsı
21:10
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Burçları sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.