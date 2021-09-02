Sanofi'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Cem Öztürk, Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı olarak atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Öztürk, 2019 yılından bu yana Sanofi Türkiye, Levant ve İran Ülke Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Atamayla birlikte Cem Öztürk, Türkiye, İran ve Levant bölgesine ek olarak, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki ülkeler de dahil olmak üzere 63 ülkenin yöneticisi olarak görev yapacak.

Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Öztürk, kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe başladı. Sanofi bünyesine 2002'de katılan Cem Öztürk, sırasıyla bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlendi. Öztürk, 2007'de Romanya ve Moldovya'nın finans direktörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca görev yaptı. 2011'de iş operasyonları mükemmelliği (BEX) direktörü olarak Türkiye'ye döndü. Sırasıyla eczane grubu satış ekibi, tedarik zinciri, hastane grubu kilit üniteler birimlerinin yönetim görevlerini yapan Öztürk, 2014 yılında, uzman ve birinci basamak satış ve pazarlama direktörlüğü ve jenerik ilaçların liderliğine atanarak 300 kişilik bir ekibin sorumluluğunu üstlendi. 2015'te ise yurt dışı görevlendirmesi ile Bangkok Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü, Tayland ve Myanmar Ülke Başkanı olarak atandı. Aralık 2016'da Tayland, Malezya, Singapur, Myanmar ve Brunei'nin de dahil olduğu TMS çoklu ülke organizasyonunu (MCO) kurdu.

Sanofi'ye katıldığı günden itibaren şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik görevlerini başarıyla yürüten Öztürk, 2018'de Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü olarak atanmıştı. Öztürk'ün 2019'da sorumluluk alanına Levant bölgesi ve İran da eklenmişti.

