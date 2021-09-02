YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sanofi'de üst düzey atama

Sanofi'de üst düzey atama

02.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanofi'de üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - Cem Öztürk, Sanofi Türkiye, Afrika ve Orta Doğu Başkanı olarak atandı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, Öztürk, 2019 yılından bu yana Sanofi Türkiye, Levant ve İran Ülke Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Atamayla birlikte Cem Öztürk, Türkiye, İran ve Levant bölgesine ek olarak, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki ülkeler de dahil olmak üzere 63 ülkenin yöneticisi olarak görev yapacak.

Sorbonne Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesine sahip olan Öztürk, kariyerine 2000 yılında bankacılık sektöründe başladı. Sanofi bünyesine 2002'de katılan Cem Öztürk, sırasıyla bütçe kontrol uzmanı, bütçe kontrol ve fiyatlandırma müdürlüğü görevlerini üstlendi. Öztürk, 2007'de Romanya ve Moldovya'nın finans direktörü olarak atandı ve 4 yıl boyunca görev yaptı. 2011'de iş operasyonları mükemmelliği (BEX) direktörü olarak Türkiye'ye döndü. Sırasıyla eczane grubu satış ekibi, tedarik zinciri, hastane grubu kilit üniteler birimlerinin yönetim görevlerini yapan Öztürk, 2014 yılında, uzman ve birinci basamak satış ve pazarlama direktörlüğü ve jenerik ilaçların liderliğine atanarak 300 kişilik bir ekibin sorumluluğunu üstlendi. 2015'te ise yurt dışı görevlendirmesi ile Bangkok Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü, Tayland ve Myanmar Ülke Başkanı olarak atandı. Aralık 2016'da Tayland, Malezya, Singapur, Myanmar ve Brunei'nin de dahil olduğu TMS çoklu ülke organizasyonunu (MCO) kurdu.

Sanofi'ye katıldığı günden itibaren şirketin yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarında farklı liderlik görevlerini başarıyla yürüten Öztürk, 2018'de Sanofi Türkiye Ülke Başkanı ve Yerleşik Reçeteli İlaçlar (Rx) Genel Müdürü olarak atanmıştı. Öztürk'ün 2019'da sorumluluk alanına Levant bölgesi ve İran da eklenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Midesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendiMidesine indirdiği anlar saniye saniye görüntülendi
Boynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçtiBoynuna dolanan yılan bir anda saldırıya geçti
Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyaretiNasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Eylül Cumartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:27
Öğle
13:08
İkindi
16:46
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Arda Hilmi Şengül'ü transfer etti

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Eskişehir'de açılmamış su damacanasından hortum çıktığı iddia edildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.