YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından Kefaret Ayini düzenlendi

Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından Kefaret Ayini düzenlendi

AA AA
02.02.2024 06:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de Tuncer Cihan'ın ölümüyle sonuçlanan terör örgütü DEAŞ saldırısının ardından ibadete kapatılan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde, Kefaret Ayini düzenlendi.

Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından Kefaret Ayini düzenlendi

Sarıyer'deki Nativita di Santa Maria (Meryem Ana'nın Doğuşu) İtalyan Kilisesi, kutsal su saçılarak ve dualar okunarak takdis edilip yeniden ibadete açıldı.

Katolik inancına göre kilisenin kutsallığına yapılan ihlal eyleminden dolayı kilisenin arındırılması ve yeniden takdisi ile Tuncer Cihan'ın ruhuna dua etmek için düzenlenen Kefaret Ayini öncesi kilise ve çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kefaret Ayini'ni, Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski ve İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro birlikte yönetti.

Ayine İzmir Başpiskoposu ve Türkiye Katolikler Ruhani Reisi Monsenyör Martin Kmetec de katıldı.

Başka dinlerden temsilcilerin de katıldığı ayinde, kilisenin girişinde Tuncer Cihan için bir anma köşesi de hazırlandı.

Ayini yöneten Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Monsenyör Marek Solczynski, kilisenin büyük bir günah olan cinayetle kutsallığını yitirdiğini belirterek "Her cinayet hayatın kaynağı olan Allah'a karşı bir saygısızlık ve küfürdür. Bu nedenle kutsal suyla arındırma ve dualar sayesinde kilisenin arınmasını Allah'tan dilerim." diye konuştu.

Solczynski daha sonra kutsal suyla kiliseyi gezerek kutsadı. Ayin sırasında dualar ve ilahiler okundu.

"HER CİNAYET ASLINDA KUTSALA HAKARETTİR"

İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro ise Rabb'den onun evinde meydana gelen kötülük için af dilemeye geldiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İstanbul Katolik Kilisesi adına bu zor günlerde yanımızda olan herkese özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlara, belediye başkanlarına, yerel yetkililere ve emniyet mensuplarına içten teşekkür ederiz. Geçtiğimiz pazar günü insana ve dolayısıyla Allah'a karşı büyük bir günah işlendi. Rahmetli kardeşimiz Tuncer'in öldürülmesi Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Her cinayet aslında kutsala hakarettir. Yaşamın kaynağı olan Allah'a karşı bir küfürdür. Bu cinayet kutsal bir yerde Allah'ın yeryüzündeki yeri olan bu kilisede işlenmiştir. Bu kilisenin kutsallığı ihlal edilmiştir. Gördüğünüz gibi sunak masası örtüsüz ve çıplak. Kilise şimdi bu kutsal kefaret ayini aracılığıyla yeniden kutsanacaktır."

Cemaatlerinin şaşkın ve korkmuş durumda olduğunu aktaran Palinuro, tüm bunların neden meydana geldiğini kendilerine sorduklarını aktardı.

Palinuro, dünyanın kötülüğünün kutsal bir yere bile girdiğini, acı ve ölüm ektiğini vurgulayarak "Rab İsa 'korkmayın' diyor. Eğer Rabb'in kendisi silahların tutukluk yapmasını sağlayarak öldürmeye devam etmeye hazır olan katilleri durdurmasaydı, burada bu kilisede bir katliam gerçekleşecekti. Bunun bir işaret olduğuna inanan bizler, bu kilisenin adanmış olduğu Meryem Ana'nın annelik şefaatini kabul ediyoruz. Bu terörist saldırının hemen ardından dostlarım bana kiliseleri kapatmamı ve ayinleri kapalı kapılar ardından yapmamı tavsiye ettiler. Böyle yaparsak kötülüğe teslim olmuş ve bu kilisede bir katliam gerçekleştirmeye çalışan kötü insanların sapkın planlarına ortak olmuş oluruz. Fakat İsa bize düşmanlarımızı sevmemizi ve bizi zulmedenler için dua etmemizi öğretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"HABER VERİP O KADAR İNSANI KURTARDI"

Merhum kardeşleri Tuncer Cihan'ın fedakarlığını minnetle andıklarının altını çizen Palinuro, "Acımasız bir şekilde bu kardeşimiz öldürüldü. Çünkü katillerle ilk o karşılaştı ve herkesi kurtarmak için kilisede bulunanlara cesurca haykırdı. Gözü yaşlı annesi onu 'bir melek kadar iyiydi' diyerek Tanrı'ya uğurladı. Evet tıpkı koruyucu bir melek gibiydi. Başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını feda etti. Merhametli Allah onu cennetine kabul etsin." dedi.

Ayine katılan Tuncer Cihan'ın dayısı Rıza Aydemir ise şöyle konuştu:

"Yeğenim çok iyi bir insandı. Hayvanları, kedileri, kuşları beslerdi. Kim hastaysa hastaneye gidip refakatçilik yapardı. Kimseyi incitmezdi. Onun için çok gururluyum. Kendisi yardım etmeyi çok isteyen birisiydi. O gün içeri girip insanlara haber verip o kadar insanı kurtardı. Bunu isterdi. Böyle bir ölüm ona yakıştı."

Ayine, kilisenin rahibi Anton Bulai ve çok sayıda cemaat üyesi katıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

28 Ocak'ta pazar ayini sırasında maskeli iki kişinin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Tuncer Cihan (52) hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı DEAŞ üstlenmiş, terör eylemini düzenleyen biri Tacikistan, diğeri Rus iki terörist aynı gün yakalanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eserTopçuoğlu ailesinden Gaziantep ve Kilis’e iki önemli eser
Jeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldüJeneratörde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Denizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattıDenizli jandarması Ocak ayında meydana gelen olayların yüzde 98’ini aydınlattı
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:40
Sabah
08:08
Öğle
13:23
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:50

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Limon eczanesi
Kadikoy
Kinali eczanesi
Adalar-tillo
Gökçe eczanesi
Bahcelievler
Büyükçekmece eczanesi
Buyukcekmece
Kağithane sağlik eczanesi
Kagithane
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Sağlik eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.