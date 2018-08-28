SPOR

Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

BURSASPOR HABERLERİ  | 28.08.2018 16:30 | Son Güncelleme

Bursaspor, Arjantinli savunma oyuncusu Santiago Vergini'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

Yeşil-beyazlı takım, 30 yaşında ve 1.91 boyundaki Santiago Vergini transferinde bonservis bedeli ödenmediğini, futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeni transfer Vergini, Acıbadem Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

PARTNER 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba! 'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali bomba!
Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçtiBursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti
Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti! Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Santiago Vergini Bursaspor

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Galatasaray Rennes’in yıldızı Diafra Sakho ile görüşüyor

Galatasaray Rennes’in yıldızı Diafra Sakho ile görüşüyor

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

Hollandalı gazeteci Johan Derksen'den Phillip Cocu'nun istifa edeceği iddiası

Abdurrahim Albayrak: Forvet alacağız

Abdurrahim Albayrak: Forvet alacağız

Galatasaray Mevlüt Erdinç ile masaya oturacak

Galatasaray Mevlüt Erdinç ile masaya oturacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

Bursa'nın yeni transferi Santiago Vergini sağlık kontrolünden geçti

Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor Tomas Necid ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti!

Bursaspor Latovlevici ve Santiago Vergini ile anlaşma sağladı!

Bursaspor Latovlevici ve Santiago Vergini ile anlaşma sağladı!

Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor, Kamil Grosicki ile anlaştı!

Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

Bursaspor Seydou Doumbia transferinde beklemeye geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.