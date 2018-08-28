Santiago Vergini resmen Bursaspor'da

Yeşil-beyazlı takım, 30 yaşında ve 1.91 boyundaki Santiago Vergini transferinde bonservis bedeli ödenmediğini, futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.
Yeni transfer Vergini, Acıbadem Hastanesi‘nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.
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