Santos Robinho transferini iptal etti

Santos kulübü, kulübün efsane isimlerinden Robinho'nun transferinin iptal edildiğini açıkladı. Kulübün resmi kaynaklarından yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma yoluyla, Robinho'nun İtalya'da devam eden davasına odaklanması için yapılan sözleşmenin askıya alınmasına karar verildiği ortaya çıktı.

Efsane olduğu kulübe sembolik bir rakama transfer olacak olan Robinho 2017 yılında İtalya'da tecavüz davasına adının karışması nedeniyle 9 yıllık hapis cezası almıştı.

Robinho ile sözleşme yapan Santos kulübünün sponsorlarından birinin aralarındaki anlaşmayı fesh etmekle tehdit etmesi nedeniyle kulüp zor durumda kalmıştı. Bir zamanlar Pele'nin varisi olarak nitelendirilen Robinho, geçen sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'de geçirmişti.

(SPORX)

