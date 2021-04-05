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Sao Paulo'dan Türkiye'ye Alex de Souza mesajı

05.04.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya ekiplerinden Sao Paulo, takımda antrenörlüğe başlayan Alex de Souza için Fenerbahçe taraftarlarına Türkçe mesaj gönderdi.

Sao Paulo'dan Türkiye'ye Alex de Souza mesajı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ülkesinin köklü kulüplerinden Sao Paulo'da antrenörlük kariyerine başladı.

Sao Paulo Kulübü, Twitter'dan Türkçe bir mesaj yayınlayarak Türk taraftarlara seslendi. Alex'in fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, ''Türklerin de bildiği gibi Alex artık Sao Paulo'da! Hoş geldin Alex. Hoş geldiniz Türk taraftarlar.'' denildi.

Alex de Souza'nın antrenörlüğe adım attığı Sao Paulo'nun teknik direktörlüğünü Arjantinli efsane golcü Hernan Crespo yapıyor.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Brezilya
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