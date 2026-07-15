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Sapanca Gölü'nün dibinde bulundu: Pamuk gibi!

Sapanca Gölü'nde dalış yapan ekip, göl tabanında pamuksu bir oluşumun meydana geldiğini tespit etti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, gölün dibinde oluşan pamuksu yapıdan numune aldı.

Sapanca Gölü'nün dibinde bulundu: Pamuk gibi!

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü'nde dalış gerçekleştiren Korsan Dalgıçlar Derneği üyeleri, Serdivan ilçesi Aşağıdereköy Mahallesi açıklarında göl tabanında pamuksu bir oluşumla karşılaştı.

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 1

Görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, dipteki pamuksu yapıdan numune aldı. Alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 2

OKSİJEN SEVİYESİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gölde sık sık dalış yaptıklarını belirten dalgıç Haluk Mayhoş, benzer oluşumlara daha önce de rastladıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 10 gün önce yaptığımız dalışta da bazı noktalarda görmüştük. Havaların ısınması ile birlikte bu tarz oluşumlar normal karşılanıyor. Ancak bu kadar artması göldeki oksijen seviyesini ve ekosistemdeki canlıları olumsuz etkileyebilir" dedi.

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 3

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 4

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 5

Sapanca Gölü nün dibinde bulundu: Pamuk gibi! 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü pamuk dalış
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