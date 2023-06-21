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Sapanca turizmine değer katacak teleferik hizmete girdi

21.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hizmete alınan teleferik, ilk misafirlerini yolculuğa çıkarmaya başladı.

Doğası ve eşsiz güzellikleriyle öne çıkan Sapanca'da 2018'de yapımına başlanan 2 istasyonlu, 36 kabinli teleferik projesi tamamlandı.

Mehteran gösterisinin ardından hizmete giren teleferik, ilk yolcularını ağırlamaya başladı. Teleferikle 1500 metre boyunca yeşil ve mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk yapan ziyaretçiler, Sapanca manzarasının keyfini çıkardı.

Teleferik ücreti öğrenci için 100, tam bilet için 150 lira olarak belirlendi.

Sapanca'ya teleferik sayesinde ilçeye gelen turist sayısında artış bekleniyor.

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Teleferik yolculuk misafir

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